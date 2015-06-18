Бойовики вимагають амністії

Як заявив Пушилін, якого з посиланням на сепаратистів цитує Радіо Свобода, цей закон є «невід’ємним елементом, який дозволить провести вибори на Донбасі».

«Без цього закону виборів бути не може», – сказав Пушилін.

Він додав, що цей закон був ухвалений у вересні минулого року, проте його не підписав президент Петро Порошенко.

Наприкінці минулого місяця Порошенко заявив, що діалог із Донбасом можливий після проведення там чесних виборів.

Читайте такожКлімкін виключив амністію для бойовиків, які обстріляли Маріуполь і збили БоїнгМінські угоди, підписані у лютому 2014 року, передбачають відновлення повного контролю над державним кордоном із боку уряду України в зоні АТО. Відновлення контролю має розпочатися в перший день після місцевих виборів, які мають проводитися відповідно до українського законодавства та на підставі конституційної реформи, до кінця 2015 року.

Угода також передбачає «забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв’язку з подіями, що відбувалися в окремих районах Донецької та Луганської областей України». Влада України тоді заявляла, що амністія учасників подій на сході України здійснюватиметься лише в рамках закону, ухваленого Верховною Радою, про помилування лідерів бойовиків не йдеться.