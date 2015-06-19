Бойовики за добу здійснили близько 90 обстрілів, вночі знову відбулися дві спроби штурму - штаб

За добу, що минула, бойовики проросійських незаконних збройних формувань 90 разів порушували умови припинення вогню в зоні проведення АТО.

Про це повідомляється на сторінці прес-центра АТО у Facebook.

"Вздовж усієї лінії розмежування сторін злочинці били по позиціях українських військ з РСЗВ «Град», артилерії, бойових машин, стрілецької зброї та гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під вечір бойовики помітно активізувались. Загалом за ніч вони 55 разів обстрілювали українських військових та оселі мирних мешканців.

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Потужні 152-мм гаубиці гатили по Широкій Балці, що неподалік Артемівська, та Широкиному. В районі Маріуполя зі 120-мм мінометів найманці били по Чермалику.

"Неподалік Донецька Піски, Опитне, Красногорівку та Мар’їнку загарбники методично обстрілювали зі стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм. Після опівночі російсько-терористичні бандформування обстріляли Золоте та Сокільники, що на Луганщині", - зазначили у штабі.

Але найбільш активно терористи обстрілювали позиції сил АТО в Мар’їнці, здійснивши не менше десяти обстрілів. Найманці Кремля використовували 120-мм міномети, бойові машини піхоти, гранатомети та стрілецьку зброю.

Під щільним вогневим прикриттям ДРГ окупантів двічі спробували вибити сили АТО з позицій. Проте вкотре такі спроби обернулись для бойовиків втратами і вони відступили.