У Мар’їнському районі зруйновано більше 1000 будинків - ДВЦА

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на прес-службу Донецької військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що чисельність населення Мар’їнського району до початку бойових дій становила 84 тис. 700 осіб, на сьогодні − приблизно 72 тис.

Читайте такожБойовики упродовж дня 37 разів обстрілювали позиції сил АТО “Три громади непідконтрольні Україні. Через територію району проходить лінія розмежування, і саме там з 3 червня не вщухають бої”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом останньої доби, за даними Антерористичного центра, незаконні збройні формування 72 рази порушували умови припинення вогню.

Зокрема, в районі Артемівська зі 152-мм гаубиць та мінометів калібру 120 мм декілька разів було обстріляно Зайцеве, Курдюмовку, Кірове, Майорськ та Ленінське. Обстрілювались також Мар’їнка, Піски, Опитне й Красногорівка, біля Донецька, та низка інших населених пунктів вздовж усієї лінії розмежування сторін.