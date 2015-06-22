У ДАІ повідомили про п'ятьох постраждалих в ДТП за участю "Азова" (фото)
У ДАІ повідомили подробиці ДТП у Маріуполі за участю "Азова". Бійці везли в "швидкій" поранених під Широкиним, але водій "Деу" їх не пропустив.
Про це повідомили у прес-службі ДАІ в Донецькій області.
Автомобіль «швидкої допомоги» під керуванням 36-річного бійця полку «Азов» віз із Широкиного до лікарні поранених військовослужбовців. «Швидка» рухалася на червоний сигнал світлофора з увімкненим проблисковим маячком синього кольору.
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Внаслідок ДТП постраждали водій та 30-річний пасажир «швидкої допомоги», а також 42-річний водій автомобіля «Деу Ланос» та два його пасажири.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.