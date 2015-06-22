У ДАІ повідомили про п'ятьох постраждалих в ДТП за участю "Азова" (фото)

Про це повідомили у прес-службі ДАІ в Донецькій області.

Автомобіль «швидкої допомоги» під керуванням 36-річного бійця полку «Азов» віз із Широкиного до лікарні поранених військовослужбовців. «Швидка» рухалася на червоний сигнал світлофора з увімкненим проблисковим маячком синього кольору.

Читайте такожЗМІ: у Маріуполі в ДТП потрапила "швидка" з пораненими бійцями "Азова" (фото)

Внаслідок ДТП постраждали водій та 30-річний пасажир «швидкої допомоги», а також 42-річний водій автомобіля «Деу Ланос» та два його пасажири.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.