ЗМІ: у Маріуполі в ДТП потрапила "швидка" з пораненими бійцями "Азова" (фото)

Про це повідомляє 0629 з посиланням на очевидців.

На перехресті вул. Жовтневої та вул. Артема біля автовокзалу сталося ДТП. В автомобіль "пігулка" з увімкненими мигалками врізався "Ланос".

За словами очевидців, бійці "Азова" були в стані алкогольного сп'яніння. Також люди повідомляють, що "Азовці" забороняли фотографувати ДТП, пише видання.

Читайте також"Азов" перетворять на бригаду спецпризначення кількістю до 2,5 тисяч бійців - командир"Немає жертв. Наших пацанів везли з Широкиного поранених, був один важкий, поспішали, а водій ДЕУ на перехресті не пропустив, ось і вся аварія. Я був у цій машині, все гаразд", - цитує видання маріупольця, бійця "Азова" Олексія Скелю.

Як повідомляється на сторінці полку в Facebook, внаслідок вчорашнього обстрілу було поранено чотирьох бійців "Азова".

"В результаті обстрілу 120-мм мінами повністю зруйнований один з опорних пунктів наших бійців і поранено четверо азовців (один з яких у важкому стані, двоє - середньої тяжкості)", - йдеться в повідомленні.

У ДАІ Маріуполя пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше.