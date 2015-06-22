ЗМІ: у Маріуполі в ДТП потрапила "швидка" з пораненими бійцями "Азова" (фото)
Автомобіль з "азовцями" потрапив у ДТП в районі автовокзалу в Маріуполі 21 червня близько 23:00.
Про це повідомляє 0629 з посиланням на очевидців.
На перехресті вул. Жовтневої та вул. Артема біля автовокзалу сталося ДТП. В автомобіль "пігулка" з увімкненими мигалками врізався "Ланос".
За словами очевидців, бійці "Азова" були в стані алкогольного сп'яніння. Також люди повідомляють, що "Азовці" забороняли фотографувати ДТП, пише видання.
Читайте також"Азов" перетворять на бригаду спецпризначення кількістю до 2,5 тисяч бійців - командир"Немає жертв. Наших пацанів везли з Широкиного поранених, був один важкий, поспішали, а водій ДЕУ на перехресті не пропустив, ось і вся аварія. Я був у цій машині, все гаразд", - цитує видання маріупольця, бійця "Азова" Олексія Скелю.
Як повідомляється на сторінці полку в Facebook, внаслідок вчорашнього обстрілу було поранено чотирьох бійців "Азова".
"В результаті обстрілу 120-мм мінами повністю зруйнований один з опорних пунктів наших бійців і поранено четверо азовців (один з яких у важкому стані, двоє - середньої тяжкості)", - йдеться в повідомленні.
У ДАІ Маріуполя пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше.