Москаль: "Торнадо" і "Чернігів" виведені з Луганської області

14:26, 23 червня 2015
Війна
670 0

Підрозділи МВС «Чернігів» і «Торнадо» виведені за межі Луганської області. 

Торнадо вивели з Луганської області / Радіо Свобода

Про це заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.

Згідно з повідомленням, процес виведення завершився сьогодні, 23 червня.

Читайте такожЗатримано бійця роти "Торнадо", якого підозрюють у катуванні жінкиЗараз у Луганській області немає жодного представника цих міліцейських підрозділів, бойову охорону рубежів контрольованої Україною території області здійснюють бійці інших силових підрозділів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter