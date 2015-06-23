Москаль: "Торнадо" і "Чернігів" виведені з Луганської області
14:26, 23 червня 2015Війна
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Підрозділи МВС «Чернігів» і «Торнадо» виведені за межі Луганської області.
"Торнадо" вивели з Луганської області / Радіо Свобода
Про це заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль.
Згідно з повідомленням, процес виведення завершився сьогодні, 23 червня.
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