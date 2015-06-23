Москаль: "Торнадо" і "Чернігів" виведені з Луганської області

Підрозділи МВС «Чернігів» і «Торнадо» виведені за межі Луганської області.

Про це заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Згідно з повідомленням, процес виведення завершився сьогодні, 23 червня. Читайте такожЗатримано бійця роти "Торнадо", якого підозрюють у катуванні жінкиЗараз у Луганській області немає жодного представника цих міліцейських підрозділів, бойову охорону рубежів контрольованої Україною території області здійснюють бійці інших силових підрозділів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter