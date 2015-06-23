Статус учасника бойових дій отримають і добровольці, які не входили до складу ЗСУ та МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев’янко.

За його словами, у зв’язку із прийнятими нормативними актами у 2015 році, «вперше статус учасника бойових дій отримають і добровольці, які вирушили на схід за власним бажанням, були в добровольчих батальйонах на початку протистояння, ще до входження цих батальйонів до складу ЗСУ та МВС».

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«Статус інваліда війни отримають ті добровольці, які служать у таких формуваннях, як Правий сектор або навіть волонтери, які зазнали травм, стали інвалідами внаслідок АТО, вони мають право отримати статус інваліда війни», - додав Дерев’янко.

Також він повідомив, що «відтепер цивільним особам не буде більше надаватись статус учасника бойових дій, а лише статус учасника війни».