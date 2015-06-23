Посвідчення учасника бойових дій надали понад 61 тисячі українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев’янко.

«На 22 червня до міжвідомчої комісії надійшли дані, які занесені до реєстру учасників бойових дій, надійшли справи, і статус надано 43 тис. 182 особам, з них 198 – це працівники підприємств, установ та організацій, цивільних, я маю на увазі, які брали участь у забезпеченні АТО», - зазначив він.

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«За даними силових відомств, видано 61 тис. 122 посвідчення учасника бойових дій», - сказав Дерев’янко.

«Невідповідність цифр, які ми маємо у нашому реєстрі та які надають силові відомства, полягає в тому, що комісії, які утворені в силових відомствах Міноборони, вони спустили до рівня військкоматів, окремих частин, тому дані, які відходять від комісії до нас (Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції - УНІАН), надходять у місячний термін», - пояснив він.