Посвідчення учасника бойових дій надали понад 61 тисячі українських військових
Силові відомства видали вже понад 61 тис. посвідчень учасника бойових дій для бійців АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев’янко.
«На 22 червня до міжвідомчої комісії надійшли дані, які занесені до реєстру учасників бойових дій, надійшли справи, і статус надано 43 тис. 182 особам, з них 198 – це працівники підприємств, установ та організацій, цивільних, я маю на увазі, які брали участь у забезпеченні АТО», - зазначив він.
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«За даними силових відомств, видано 61 тис. 122 посвідчення учасника бойових дій», - сказав Дерев’янко.
«Невідповідність цифр, які ми маємо у нашому реєстрі та які надають силові відомства, полягає в тому, що комісії, які утворені в силових відомствах Міноборони, вони спустили до рівня військкоматів, окремих частин, тому дані, які відходять від комісії до нас (Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції - УНІАН), надходять у місячний термін», - пояснив він.