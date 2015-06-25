США обіцяють надати Україні в липні ще 100 броньовиків Humvee

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони (Департаменту оборони) США, міністр оборони США Еш Картер вчора зустрівся з міністром оборони України, генерал-полковником Степаном Полтораком у Брюсселі в рамках засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

Це була перша зустріч міністрів двох країн. Вони обговорили тему російської агресії на сході України. Картер засвідчив повагу зусиллям України в напрямку впровадження Мінських угод, незважаючи на дестабілізаційні дії Росії, йдеться в повідомленні.

Американський міністр підкреслив, що США та союзники залишаються налаштованими підтримувати Україну в її зусиллях визначати свій шлях як суверенної та демократичної країни.

Читайте такожУкраїна отримала першу партію американських броньовиків Humvee (фото)"Сторони розглянули питання постійної допомоги Сполучених Штатів у галузі безпеки Збройним силам України та Прикордонній службі, в тому числі поставок в середині липня додаткових 100 броньовиків Humvee та продовження підготовки сил української Національної гвардії у Яворові", - йдеться у повідомленні.

Картер знову підтвердив зобов'язання США продовжувати співпрацю в оборонному секторі з Україною, в тому числі шляхом проведення щорічних двосторонніх та багатосторонніх військових навчань.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року США оголосили про додаткову допомогу Україні в розмірі 75 млн доларів.

"Ця допомога включатиме броньовані автомобілі Humvee, безпілотні літальні апарати, протимінометні радарні системи, системи шифрувального радіозв'язку та інше обладнання, яке надалі підвищуватиме мобільність і технічну забезпеченість українських Збройних сил", - сказав тоді посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

25 березня в Україну із США прибував літак із першими 10 військовими броньованими автомобілями Humvee.