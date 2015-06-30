СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про росіян, що воюють на боці України (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-сцентрі СБУ, в жовтні минулого року росіянин за завданням ФСБ вперше прибув до тимчасово окупованої території України – Новоазовського району, що на Донеччині.

«Під приводом супроводу «гуманітарної» допомоги (оптика для зброї та засоби маскування) він налагодив стосунки з терористами «ДНР» та отримував від них інформацію про місця дислокації Збройних сил України, її склад та озброєння, громадян РФ, які беруть участь у конфлікті на боці України, а також щодо соціально-політичної ситуації на окупованій території та прилеглих районах, що знаходяться під контролем української влади», - йдеться у повідомленні.

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За кожну поїздку до України агент ФСБ отримував 100 тис. рублів гонорару та 60 тис. на відрядження.

Як зазначили в СБУ, шпигун зізнався, що був завербований спецслужбою ще у 2008 році. Працюючи директором Центру інформаційних технологій Санкт-Петербурзького державного аграрного університету, він інформував куратора щодо екстремістських проявів у студентів-іноземців.

Останнім часом агент ФСБ влаштувався на посаду радника до самопроголошеного міського голови Дебальцевого Афендікова (позивний «Грек»). Він займався збором інформації соціально-політичного характеру та даних щодо розкрадання гуманітарної допомоги, що завозиться з Російської Федерації на окуповану територію України, додали в прес-центрі.

Під час затримання у шпигуна вилучено пістолет ПМ з набоями. Триває слідство.