Розвідник "Азова" розповів про свастики на фотографіях і романтиків з СБУ

Таку відповідь на питання про звинувачення в її використанні дав розвідник полку "Боцман" (Сергій Коротких) в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ, зазначивши, що дана символіка може бути присутньою на "окремих фото окремих бійців", оскільки багато з них прийшли з націоналістичних кіл.

"Що стосується якихось окремих фото окремих бійців, то не забувайте, що у нас багато молодих людей, які прийшли, в тому числі, з націоналістичних кіл. Точно так само ви можете поцікавитися і знайдете купу фотографій американського спецназу з татуюваннями-свастикою і так далі", - розповів Коротких.

Читайте такожСБУ та МВС не мають підстав сумніватися в законності надання громадянства білорусу КороткихНа його думку, у всіх країнах світу саме націоналісти складають кістяк всіх спецслужб - як "більш радикально налаштовані люди, здатні на вчинок і мотивовані на захист власної держави".

Також "Боцман" розповів про хороші відносини з місцевим відділом контррозвідки СБУ.

"У нас так вийшло, що добре спрацювалися з місцевим СБУ - конкретно з відділом контррозвідки. Вони близькі до нас за духом, адже ще рік тому були ніким, а точніше, тими, хто заважав решті СБУ заробляти гроші. У відділі "К" є невелика група ідеалістів-романтиків, які до того ж виявилися і патріотами. Тому координуємося з ними і працювати легко і приємно, на відміну від усього іншого СБУ, яке, як і раніше, займається "кришуванням" і зароблянням грошей", - розповів він.

Довідка. Сергій Коротких ("Боцман", "Малюта") - учасник російського ультраправого руху, приятель одіозного "Тесака" Марцинкевича, обвинувачений в тероризмі на території РФ, брав участь у кількох військових конфліктах у різних країнах світу в якості добровольця.

За його власними словами, приїхав в Україну, під час Майдану, після початку російської агресії став добровольцем полку "Азов". За бойові заслуги в грудні 2014 року отримав українське громадянство особисто з рук президента Петра Порошенка.