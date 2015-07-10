У бою з диверсантами біля Станиці Луганської загинув український військовий

Про це повідомив Геннадій Москаль на своєму сайті.

"На жаль, один військовий внаслідок бою загинув (йому було 30 років), ще один поранений і зараз перебуває в лікарні. На місці бою випадково опинився 35-річний місцевий селянин, котрий проїжджав по селу на своєму автомобілі. Він також отримав поранення, щоправда, неважкі. Невідкладну допомогу йому надали на місці, госпіталізація не знадобилася", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСитуація на сході України загострилася з прибуттям чергового "конвою" - штаб

За словами Москаля, в самій Станиці ніч минула відносно спокійно, відбувалися лише локальні перестрілки. Учора о 9-й вечора в райцентрі зникло світло. Аварія на лінії електропередач не пов’язана з бойовими діями, зараз відновленням енергопостачання займаються ремонтники.