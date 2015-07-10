У бою з диверсантами біля Станиці Луганської загинув український військовий
У четвер (9.07) близько 5-ї вечора в с.Малинове Станично-Луганського району спалахнув бій між українськими військовими та диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, яка пробралася на контрольовану Україною територію.
Про це повідомив Геннадій Москаль на своєму сайті.
"На жаль, один військовий внаслідок бою загинув (йому було 30 років), ще один поранений і зараз перебуває в лікарні. На місці бою випадково опинився 35-річний місцевий селянин, котрий проїжджав по селу на своєму автомобілі. Він також отримав поранення, щоправда, неважкі. Невідкладну допомогу йому надали на місці, госпіталізація не знадобилася", - йдеться у повідомленні.
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За словами Москаля, в самій Станиці ніч минула відносно спокійно, відбувалися лише локальні перестрілки. Учора о 9-й вечора в райцентрі зникло світло. Аварія на лінії електропередач не пов’язана з бойовими діями, зараз відновленням енергопостачання займаються ремонтники.