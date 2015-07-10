Батальйон "Крим" увійде до складу Збройних сил - Акаєв

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив командир цього добровольчого підрозділу Ісса Акаєв.

За його словами, між керівництвом батальйону «Крим» та керівництвом Генерального штабу Збройних сил України є домовленості про формування підрозділу з уродженців Криму на контрактній основі.

"Загальне рішення прийнято. Поки на словах. Домовилися, що підрозділ буде в прямому підпорядкуванні начальника Генерального штабу", – сказав Акаєв.

Читайте такожЗагиблий генерал Іса Мунаєв збирався просити Порошенка про українське громадянство - боєцьВін зазначив, що контракти оформлятимуть через військові комісаріати за місцем реєстрації бійців. Основу батальйону чисельністю до 1000 військовослужбовців разом із допоміжними службами складуть кримські татари. Зараз, за словами Акаєва, 50 добровольців готові підписати контракт і продовжувати службу.

Домовленість з Генеральним штабом передбачає, що «Крим» буде першим мусульманським підрозділом у складі ЗСУ, але в ньому зможуть служити і військовослужбовці інших віросповідань. Акаєв висловив сподівання, що через 2-3 місяці після наказу про формування підрозділу у складі ЗСУ батальйон зможе відправитися в зону антитерористичної операції.