Крім того, за словами Олексія Арестовича, аеродром Мелітополя "впевнено доганяє Чорнобаївку".

Одинадцятий результативний обстріл нашими ЗСУ російських окупантів у Чорнобаївці (Херсонська область) відбувся сьогодні вночі, з 26 на 27 березня 2022 року.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович написав у Facebook.

Він це зробив традиційно в гумористичній формі, розмістивши мем, де розчарована дівчина дивиться в свій телефон і каже, мовляв "Чекала пост Арестовича про 11-й раз у Чорнобаївці. А написав колишній". Арестович зазначає: "На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні".

При цьому він додав, що аеродром Мелітополя "впевнено доганяє Чорнобаївку: 4:0. Сьогодні".

Як повідомляв УНІАН, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових. Через це українська Інтернет-спільнота не перестає генерувати численні меми.

Вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені ще 27 лютого. Втім, невдовзі після удару українських "Байрактарів", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів. 16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотів російської армії, і так далі.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці також були знищені високі чини російської армії, в тому числі російського командувача 8-ї армії – генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова.