"Укроборонпром" передав українським військовим 8 відновлених Т-80

Про це повідомила прес-служба концерну. "Сьогодні фахівці ДП "ХБТЗ" ("Харківського бронетанкового заводу" - УНІАН) здійснюють передачу військовим модернізованих Т-80. Вперше в ній беруть участь безпосередньо ті бійці, які в подальшому експлуатуватимуть цю техніку на фронті", - сказав перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пінькас.

Читайте такожУ Львові презентували оновлений "Дозор-Б" виробництва Львівського бронетанкового заводу

Він також зазначив, що танки передаються у війська зі значним випередженням графіка.

"Сьогодні ми повинні були передати 4 машини, а передаємо 8", - сказав заступник гендиректора "Укроборонпрому".

Згідно з повідомленням, відновлені танки мають модернізовані корпуси й башти, а також оснащені динамічним захистом типу "Контакт".

Як повідомляв УНІАН, за словами радника президента України та міністра оборони Юрія Бірюкова, всього в українську армію планується поставити близько 100 танків Т-80, які досі не стояли на озброєнні й зберігалися на складах у резерві. Цими бойовими машинами буде укомплектовано повітряно-десантні війська.

З початку року "Укроборонпром" передав військовим 797 одиниць військової техніки. У 2015 році "Укроборонпром" планує випустити 40 танків "Оплот", а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць на рік. Також цього року концерн планує випустити 150 машин "Дозор-Б", модернізувати БМП-1 і надати на озброєння ЗСУ нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64.

Довідка УНІАН. Т-80 – основний бойовий танк, що випускався в СРСР. Обладнаний газотурбінної силовою установкою, що робить його швидше і мобільніше за інші аналоги. На базі Т-80 був розроблений модернізований український танк Т-84, на основі якого пізніше були створені танки "Ятаган" і "Оплот".