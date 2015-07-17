Формування бойовиків під керівництвом РФ перетворюються на армію, їх нараховується близько 34 тисяч - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра оборони України - керівник апарату міністерства Петро Мехед повідомив під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на тему: «Територіальна оборона України в умовах гібридної війни».

«Незаконні збройні формування, які здебільшого діють у першому ешелоні протистояння із силами антитерористичної операції, під пильним російським керівництвом перетворюються на справжню армію, яка за чисельністю вже перевищує деякі європейські. Вона вже нараховує до 34 тис. особового складу. Має значну кількість озброєння та військової техніки», - наголосив Мехед.

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Як зазначив заступник міністра оборони, військова і терористична складова конфлікту залишається суттєвою і розглядається Росією як засіб остаточного «вирішення ситуації в Україні».

«За цих умов для адекватного реагування на військову і терористичну загрозу гібридної війни здійснюється застосування Збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів в антитерористичній операції та територіальній обороні України, що забезпечує стабілізацію лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях та недопущення поширення конфлікту на внутрішні регіони», - сказав Мехед.