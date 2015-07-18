Через обстріл бойовиками Авдіївки загинули літня жінка та її онук
10:21, 18 липня 2015Війна
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У результаті прямого влучення снаряда в одній з квартир по вулиці Молодіжній є загиблі.
REUTERS
Літня жінка та її онук загинули в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки.
Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, сьогодні о 4.00 бойовики відновили мінометний обстріл житлових будинків Авдіївки. В результаті прямого влучення снаряда в одній з квартир по вулиці Молодіжній є загиблі - жінка, 1942 року народження, та її онук, інвалід 1-ї групи, 1995 року народження.
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Оглянути інші пошкодження в місті неможливо через безперервний обстріл, зазначає Аброськін.
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