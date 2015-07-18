За минулу добу в зоні АТО загинув військовий, п'ятеро отримали поранення

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, ще п'ятеро дістали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

"Ми втратили одного бійця, ще п'ятеро дістали поранення", - сказав Лисенко.