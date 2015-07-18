За минулу добу в зоні АТО загинув військовий, п'ятеро отримали поранення
13:15, 18 липня 2015Війна
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За добу Україна втратила одного військового.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, ще п'ятеро дістали поранення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
"Ми втратили одного бійця, ще п'ятеро дістали поранення", - сказав Лисенко.
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