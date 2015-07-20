У Донецькій області в результаті вибуху гранати загинув український військовий

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області, "вибух пролунав близько 13:00 в селі Яцківка Краснолиманського району біля одного з приватних дворів".

Відзначається, що загинув 30-річний місцевий житель, а інший 45-річний потерпілий доставлений в лікарню у важкому стані з численними осколковими пораненнями.

У міліції зазначають, що гранату привів у дію загиблий чоловік, військовослужбовець Збройних сил України.

На місці події працює слідчо-оперативна група Краснолиманського міськвідділу міліції.

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"Обставини події встановлюються, після чого буде надана правова оцінка", підкреслили в прес-службі обласного главку.