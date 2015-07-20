Росія заявила, що навчання Україна-НАТО можуть "зірвати прогрес у мирному врегулюванні" на Донбасі

У МЗС РФ заявляють, що спільні навчання України і НАТО «здатні поставити під загрозу зриву прогрес, який намітився у мирному врегулюванні глибокої кризи» на сході України.

Про це йдеться у коментарі МЗС РФ, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

«Чергові спільні військові навчання країн-членів НАТО та Збройних сил України, які стартували 20 липня у Львівській області під командуванням США, є наочною демонстрацією взятого у Північноатлантичному альянсі провокаційного курсу на беззастережну підтримку політики цьогорічної «київської влади» на сході України, в результаті якої в регіоні кожного дня продовжують гинути мирні жителі», - заявили у МЗС РФ.

При цьому наголошується, що, «незважаючи на гучні заяви керівництва блоку про необхідність дотримання Мінських домовленостей і офіційно декларовану підтримку зусиль з припинення вогню, яких вживають в рамках «нормандського формату», в НАТО не тільки не готові визнати помилковість і можливі небезпечні наслідки проведення таких тренувань, але й істотно збільшили їхній масштаб і кількість задіяних військ у порівнянні з аналогічними навчаннями минулого року».

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«В Альянсі повинні віддавати собі звіт, що подібні дії, які підігрівають реваншистські настрої «київської партії війни», здатні поставити під загрозу зриву прогрес, який намітився у мирному врегулюванні глибокої кризи в Україні», - йдеться у коментарі МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон на Львівщині) відбулася офіційна церемонія відкриття масштабного українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Репід Трайдент/Сейбр Гардіан-2015».

Військові підрозділи, крім України і США, надіслали Королівство Бельгія, Болгарія, Канада, Естонія, Грузія, Німеччина, Великобританія, Латвія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

12 лютого 2015 року в Мінську були підписані угоди про врегулювання ситуації в Луганській і Донецькій областях, зокрема, документами передбачено припинення вогню з 00.00 15 лютого, відведення всіх важких озброєнь, обмін полоненими.

Однак бойовики і російські військові порушують всі домовленості.