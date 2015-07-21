Бойовики не пропустили до Донецька 255 тонн гумдопомоги від Червоного Хреста

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Повідомляється, що транспортні засоби перевозили 255 тонн продуктів харчування, засобів гігієни та будівельних матеріалів для жителів Донецької області.

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"Проте на непідконтрольній Україні території ці автомобілі не були пропущені представниками незаконних збройних формувань нібито через відсутність певних дозвільних документів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наголосили у Держприкордонслужбі, понад 250 тонн справжньої гуманітарної допомоги не потрапило до тих, хто її потребує.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти наголошували, що для гуманітарних вантажів мирним мешканцям Донбасу необхідний "зелений коридор".