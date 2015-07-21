Терористи півгодини обстрілювали з танків житловий район села Зайцеве – прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Сьогодні, 21 липня, станом на 18.30, позиції сил АТО понад 40 разів обстріляні з боку російсько-терористичних військ. З них, близько половини із забороненої Мінськими домовленостями зброї», - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що з 7-ї ранку російські терористи протягом півгодини завдавали ударів з танка по житловому району села Зайцеве, що під Горлівкою.

«152-х та 122-мм артилерія, 120-мм міномети й танки гатили по позиціях захисників України з початку доби», - повідомляє прес-центр і зазначає, що «поблизу Донецького аеропорту обстріли позицій мужніх захисників України відбуваються цілодобово».

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Сьогодні обстрілам зі 152-мм артилерії піддалися наші позиції поблизу н.п. Розсадки, Майорськ, Роти, Красний Пахар, Зайцеве, Лозове, Курдюмовка. Зі 120-мм мінометів – поблизу н.п. Санжарівка, Авдіївка. З танка – в районі Богданівки, Миколаївки, Опитного.

«Окрім того, практично вздовж усієї лінії розмежування російські окупанти провокували наших захисників на відкриття вогню, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, та крупнокаліберні кулемети», - зазначає прес-центр і додає: «Попри все це, Українські військові надійно утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій».