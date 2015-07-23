Клоуни з "Генпрокуратури ЛНР" видали зброю з гри Battlefield 3 за американську, яка була "знайдена" у розвалинах аеропорту

У четвер, 23 липня, блогер Антон Логвинов, а за ним і профільні геймерські сайти звернули увагу на фальсифікацію луганських сепаратистів, повідомляє сайт телеканалу "Дождь".

Нібито американська зброя, яку «генпрокуратура» «ЛНР» знайшла в завалах аеропорту Луганська, виявилася з невірним маркуванням, скопійованим з комп'ютерної гри-стрілялки Battlefield 3.

Напередодні глава слідчого відділу генпрокуратури» «ЛНР» Леонід Ткаченко розповів, що на руїнах луганського аеропорту нібито знайшли ПЗРК «Стінгер» американського виробництва.

На викладеному відео «оперативної зйомки» чітко видно маркування TRACKING RAINER, яке не відповідає напису на «Стінгері» (там написано TRACKING TRAINER). При цьому це дослівно збігається з спотворенням у грі Battlefield 3.

"А тепер головне — знаєте, звідки взявся Rainer? З Battlefield 3. Саме зображення з цієї гри вилазить першим при запиті Stinger в Google — картинка веде на IGN. Мабуть, DICE навмисно спотворювали написи, як і деякі деталі, тому що у них немає ліцензій на озброєння. Ну, або помилилися — в грі напис майже не видно", - написав Антон Логвінов.

Крім цього, він звернув увагу на те, що підробку видають відвертий зварювальний шов, а також відсутність верхньої частини і електроніки.

Гра Battlefield 3 вийшла в 2011 році. Це шутер від першої особи.