"Так виглядає Армагедон": кореспондент ВВС з аеропорту Донецька (відео)
Сьогодні ж серед повністю зруйнованих будівель Донецького аеропорту облаштувалися "ДНРівці", а навколо і досі точаться запеклі бої між сторонами протистояння на Сході.
У лютому після тривалого протистояння з озброєними прихильниками самопроголошеної "ДНР" українська армія відступила з території Донецького аеропорту.
Українські бійці - яких за мужність та стійкість назвали "кіборгами" - утримували термінали та злітну смугу під своїм контролем протягом восьми місяців.
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Сьогодні ж серед повністю зруйнованих будівель Донецького аеропорту облаштувалися "ДНРівці", а навколо і досі точаться запеклі бої між сторонами протистояння на Сході.
Кореспондент ВВС Том Баррідж побував у Донецьку, щоб побачити, що залишилося від аеропорту, який ще кілька років тому приймав гостей чемпіонату Євро-2012. Відео опублікувала BBC Україна.