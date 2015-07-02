Місія ОБСЄ зафіксувала 306 вибухів в районі Донецького аеропорту

Як йдеться у звіті місії за 1 липня, опублікованому сьогодні, військові дії з підвищеною інтенсивністю навколо Донецького аеропорту не припиняються.

Зокрема, спостерігачі, перебуваючи на спостережному пункті Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька (8 км на північний захід від міського центру), загалом зафіксували 306 вибухів.

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Місія також зазначає, що з обох боків лінії розмежування, інспектори ОБСЄ мали перешкоди для здійснення спостереження за дотриманням режиму припинення вогню або були затримки для вільного пересування транспортних засобів місії. На підконтрольних бойовикам територіях Донбасу місія не могла перевірити серійні номери важкого озброєння у одному з визначених для його відведення місць згідно Мінських угод, коли в іншому місці, для перевірки важкого озброєння було допущено тільки одного спостерігача у супроводі перекладача.

Окрім того, в одному випадку бойовики намагалися заглушити сигнал для польоту безпілотного літального апарату місії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що українська сторона в Спільному центрі з контролю і координації за припиненням вогню просить ОБСЄ перевірити, чи залишили бойовики Широкіно.