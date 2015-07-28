Більша частина Луганської області залишися без світла після обстрілу ТЕС у Щасті

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Сьогодні (28.07) зранку була обстріляна з мінометів ДТЕК Луганська ТЕС. У результаті обстрілу відключився енергоблок №13, ще один ще працює. Більша частина Луганської області знаходиться без світла", - йдеться в повідомленні.

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"Бойовики продовжують нещадні обстріли Луганської області. Після вчорашнього невдалого бойового зіткнення, терористи вирішили помститися обстрілом Луганської ТЕС. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – відзначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.