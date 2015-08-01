У кількох населених пунктах Донбасу відбуваються бої

Очевидці говорять про перестрілки в районі Бахмутської траси в Луганській області, пише Новое Время. Уточнюється, що йде масований обстріл в районі Новотошківки.

В Донецькій області неспокійно в районі Горлівки, Дзержинська та Мар'їнки.

Гудит всё. Идёт массированный обстрел в районе н.п #Новотошковка. Возможно РЗСО прилетает. #бахмутка — Лисичанський (@lisichanskiy) July 31, 2015

Бой отдалился. Слышно слабее, видимо миномёты работают с близка. #бахмутка 00:47 — Лисичанський (@lisichanskiy) July 31, 2015

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#Лисичанск В центре слышим всё происходящее на Бахмутке. @lisichanskiy сильно громко на РТИ? — Анна А. (@virtyoza_666) July 31, 2015

#Дзержинск из #Горловка третий день принимает... Из грустного - прилетело рядом с моей квартирой в Горловке( Стены целые, а окна через одно( — Артем Ильин (@gg_artem) July 31, 2015

#Дзержинск снова шумно, пока в отдалении, но уже отчётливо слышны отдельные "гупы". Слышно автоматическое, дальше чем обычно,в стор. Майорск — Archon (@blessmaster) July 31, 2015

Горловка.исходящие с бессонова 42 — Изверг бандеровский (@kapralukr) July 31, 2015

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В #Горловка срочно приехало ОБСЕ. Орки уходят в схроны... — Vladic Peonte (@vladicvp) July 31, 2015

#Марьинка "00:32 -перенеслось ближе к гаи. плотно с АГСа лягло 00:40 -... стрелковое вообще не затихает и бахов полно туда сюда" — Злой Aтошка (@audrius1977) July 31, 2015

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Як повідомляв УНІАН раніше, по інформації штабу АТО, в цілому ситуація в зоні АТО 31 липня залишалася неспокійною. "Незаконні збройні формування значно збільшили провокації з використанням гранатометів та стрілкової зброї в районі Донецька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "цинічно порушуючи Мінські домовленості, найманці продовжують використовувати зброю, яка має бути відведена від лінії розмежування".