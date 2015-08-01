У кількох населених пунктах Донбасу відбуваються бої

04:01, 01 серпня 2015
Війна
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Мешканці населених пунктів, розташованих уздовж лінії фронту в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляють про бої між українськими військовими та проросійськими бойовиками.

Фото УНИАН

Очевидці говорять про перестрілки в районі Бахмутської траси в Луганській області, пише Новое Время. Уточнюється, що йде масований обстріл в районі Новотошківки.

В Донецькій області неспокійно в районі Горлівки, Дзержинська та Мар'їнки.

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Як повідомляв УНІАН раніше, по інформації штабу АТО, в цілому ситуація в зоні АТО 31 липня залишалася неспокійною. "Незаконні збройні формування значно збільшили провокації з використанням гранатометів та стрілкової зброї в районі Донецька", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що "цинічно порушуючи Мінські домовленості, найманці продовжують використовувати зброю, яка має бути відведена від лінії розмежування".

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