Під Маріуполем поранено двох військових

Про це повідомляє сайт міста Маріуполя з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Ярослава Чепурного.

За його словами, відучора бойовики 9 разів вели обстріл сил АТО у секторі "М". Тричі обстрілювали Широкине, тричі - Чермалик, двічі - Старогнатівку і один раз - Миколаївку.

На Старогнатівку "працював" танк проросійських бойовиків. В інших випадках терористи вели вогонь із стрілецької зброї, кулеметів, АГС і снайперських гвинтівок.

Чепурний сказав, то українські силовики двічі відкривали у відповідь вогонь, який був настільки ефективним, що бойовики просили режим тиші, який надалі самі і порушували.

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Сьогодні бойовики двічі обстрілювали сили АТО. Перший обстріл був о 10:30. Другий розпочався о 11:25 і тривав п'ять хвилин. Бойовики використовували АГС і великокаліберний кулемет.

Також було помічено 2 безпілотника терористів, в тому числі один над Маріуполем.

Також прес-офіцер повідомив, що морські піхотинці, які охороняють Маріуполь, зазнали перших втрат. Двоє військовослужбовців поранені. Один з них отримав поранення у Широкиному. Другого військовослужбовця ЗСУ поранено у Талаківці. У обох морських піхотинців поранення середньої тяжкості, їх доставлено до ЛШМД, їх життю ніщо не загрожує.

Також Чепурний наголосив, що передбачає посилення обстрілів до вечора. "Пізніше до вечора вони, напевно, нас "вітати" з Днем десантника краще будуть", - сказав він.