Бійці АТО знищили військової техніки бойовиків на суму понад 700 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління комунікації і преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

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«Наразі за знищену техніку противника українські військові отримали понад 724 тисячі гривень. Крім того, бійцям виплачено понад 2,5 млн грн за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділу», - зазначила вона.

Також, за словами Гаврилюк, бійцям АТО виплачено близько 45 млн грн за безпосередню участь у бойових діях.