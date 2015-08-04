Бійці АТО знищили військової техніки бойовиків на суму понад 700 тисяч гривень
09:46, 04 серпня 2015Війна
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Бійці антитерористичної операції знищили військової техніки російсько-терористичних військ на суму понад 724 тис. грн.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління комунікації і преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.
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«Наразі за знищену техніку противника українські військові отримали понад 724 тисячі гривень. Крім того, бійцям виплачено понад 2,5 млн грн за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділу», - зазначила вона.
Також, за словами Гаврилюк, бійцям АТО виплачено близько 45 млн грн за безпосередню участь у бойових діях.
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