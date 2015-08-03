Статус учасника АТО отримали понад 40 тисяч правоохоронців

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Зокрема, серед цього числа статус учасника бойових дій отримали 16 тис. 931 працівник міліції і 13 894 тис. військовослужбовців Нацгвардії України. Також статус учасника бойових дій отримали 9 тис. 258 працівників Держприкордонслужби та 385 працівників ДСНС.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, станом на 28 липня статус учасника бойових дій отримали понад 66 тис. військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь в АТО.