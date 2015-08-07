Військові, які побували в полоні: Бойовики намагалися вибити інформацію про американських солдатів

Про це повідомляє «5 канал».

Зазначається, що вночі із полону російських терористів визволили трьох українських військовослужбовців, яких бойовики захопили взимку поблизу Донецького летовища.

Це військовослужбовці 80-ї та 81-ї бригади Збройних сил України, а також боєць 25-го батальйону "Київська Русь". Полонених утримували в підвалі колишньої будівлі СБУ в Донецьку. За даними керівника операції, радника заступника міністра борони Василя Будика, нині терористи в Донецькій і Луганській областях утримують щонайменше понад 100 українських громадян – військових і цивільних. Ще близько 200 вважають зниклими безвісти.

Звільнені бійці розповіли, що бойовики намагалися вибити з них інформацію про американських солдатів, які начебто воюють на Донбасі. "Там лише питання і допити. Навіщо прийшли на мою землю? І в основному про американців, коли інструктували американці, з чого стріляють американці? І скільки американців? Це основні питання", - розповіли визволені українські бійці Юрій Цереленко та Станіслав Паплінський.

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"Ставилися спочатку як до всіх, потім вже якось на те ніхто уваги не звертав… мабуть у звичку увійшло, чи... по різному ставилися", - зазначив звільнений військовий Олександр Мошонкін.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України, з полону звільнено трьох українських військовослужбовців.

«Щойно звільнено із заручників так званої «ДНР» троє бійців Збройних сил України. Зокрема, звільнено військовослужбовців 80-ї бригади, 81-ї бригади ЗСУ, а також бійця 25-го батальйону «Київська Русь»», – йдеться в повідомленні.

У середу, 5 серпня, Тандіт повідомив, що Служба безпеки України у Мінську представила список зі 183 полонених українців.

24 липня Тандіт повідомив про 200 полонених, близько 60 – цивільні особи, решта належать до Збройних сил і добровольчих батальйонів.

За його словами, наразі з полону бойовиків звільнені понад 2800 людей.