Бойовики розгортають та маскують артилерію в районі Приморського - Тимчук

Терористи в районі Приморського розгортають і маскують артилерію.

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

За даними «ІО», «в районі н.п. Приморське терористи розгортають і маскують артилерію. Зафіксовані дві батареї (одна 6-гарматна 122-мм гаубиця Д-30, друга – чотири 152-мм гармати 2А65 «Мста-Б»).

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Між Свердловськом і Ровеньками зафіксовані дві тактичні групи російських військ. «Одна - зі складу російських ПДВ (у складі т. г. - дві 120-мм авіадесантних САУ 2С9 «Нона-С», 4 БТР-Д і 6 БМД-2). У складі другої – 2 бойові розвідувальні машини БМР-1К, 2 БМП-2, 4 армійські вантажівки, 2 джипа», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з Росії на окуповані райони ведеться перекидання сільгосптехніки. «Перекидання сільгосптехніки зафіксовано в Амвросіївці, Краснодоні, Ровеньках. У південних окупованих районах Луганської обл. йде збиральна, фіксується наявність російських фахівців», - повідомляє «ІО».