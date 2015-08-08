Бойовики намагаються прорвати оборону 28-ї бригади

Про це повідомляє прес-служба 28-ї ОМБР на своїй сторінці в Facebook.

Проросійські бандформування постійно вдаються до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, мінометів, танків і БМП.

За минулу добу зафіксовано 34 обстрілу позицій бригади.

"Групи піхоти у складі 10-15 осіб намагаються розвідкою боєм знайти слабкі місця у нашій обороні. Найгарячіше було у районі Красногорівки та Мар'їнки. Однак захисники Вітчизни з 28-ої не залишають бойовикам шансів на успіх", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня українські військові ввечері відбили атаку на Мар'їнку Донецької області двох груп піхоти проросійських бойовиків.