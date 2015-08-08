Бойовики намагаються прорвати оборону 28-ї бригади
Протягом останніх днів ситуація в зоні відповідальності 28-ї Окремої механізованої бригади залишається складною і напруженою.
Про це повідомляє прес-служба 28-ї ОМБР на своїй сторінці в Facebook.
Проросійські бандформування постійно вдаються до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, мінометів, танків і БМП.
За минулу добу зафіксовано 34 обстрілу позицій бригади.
"Групи піхоти у складі 10-15 осіб намагаються розвідкою боєм знайти слабкі місця у нашій обороні. Найгарячіше було у районі Красногорівки та Мар'їнки. Однак захисники Вітчизни з 28-ої не залишають бойовикам шансів на успіх", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 13 червня українські військові ввечері відбили атаку на Мар'їнку Донецької області двох груп піхоти проросійських бойовиків.
Протягом останніх днів ситуація в зоні відповідальності 28 ОМБр залишається складною та напруженою. Проросійські ба...Posted by 28 окрема механізована бригада on 8 серпня 2015 р.