Бойовики намагаються прорвати оборону 28-ї бригади

12:40, 08 серпня 2015
Війна
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Протягом останніх днів ситуація в зоні відповідальності 28-ї Окремої механізованої бригади залишається складною і напруженою.

Марьинка / facebook.com/28brigade

Про це повідомляє прес-служба 28-ї ОМБР на своїй сторінці в Facebook.

Проросійські бандформування постійно вдаються до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, мінометів, танків і БМП.

За минулу добу зафіксовано 34 обстрілу позицій бригади.

"Групи піхоти у складі 10-15 осіб намагаються розвідкою боєм знайти слабкі місця у нашій обороні. Найгарячіше було у районі Красногорівки та Мар'їнки. Однак захисники Вітчизни з 28-ої не залишають бойовикам шансів на успіх", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня українські військові ввечері відбили атаку на Мар'їнку Донецької області двох груп піхоти проросійських бойовиків.

Протягом останніх днів ситуація в зоні відповідальності 28 ОМБр залишається складною та напруженою. Проросійські ба...

Posted by 28 окрема механізована бригада on 8 серпня 2015 р.
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