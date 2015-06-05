Відео зачистки бойовиків у Мар'їнці українськими військовими
15:10, 05 червня 2015Війна
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На ресурсі YouTube опубліковано відео зачистки силами АТО населеного пункту Мар'їнка Донецької області від сепаратистів, які напередодні здійснили невдалий наступ на позиції військових.
Скріншот відео
Згідно зі змістом відео, військові обстежували житлові будинки населеного пункту.
У ході відпрацювання одного з помешкань, військовим довелася виламати двері.
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Варто також зазначити, що на відео не зафіксовано мирних жителів, подвір’я помешкань порожні.
Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька.
Бойовики здійснили близько 142 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.
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