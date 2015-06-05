Відео зачистки бойовиків у Мар'їнці українськими військовими

Згідно зі змістом відео, військові обстежували житлові будинки населеного пункту.

У ході відпрацювання одного з помешкань, військовим довелася виламати двері.

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Варто також зазначити, що на відео не зафіксовано мирних жителів, подвір’я помешкань порожні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 червня російські терористи почали масований наступ на українські позиції, найсильніший удар був нанесений в районі населених пунктів Мар'їнка і Красногорівка, поблизу Донецька.

Бойовики здійснили близько 142 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.