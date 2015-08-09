Бірюков спростував інформацію про полоненого морського піхотинця в Широкиному

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник президента України Юрій Бірюков, посилаючись на бійця підрозділу піхотинців.

При цьому інформація про вбитого і поранених бійців ЗСУ підтверджується.

"Втрати "дивні", йде розслідування. ВСП, ВП, аналізи крові пораненого і загиблого. В полон ніхто не потрапляв", - написав Бірюков.

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Також радник президента пише, що морпіхи зляться на хвилі паніки, які поширюються в інтернеті.

"Бійці зляться на хвилі паніки - морпіхи не розуміють, чому їм не довіряють. Такий от ефект від хвиль зради, може на це і розрахунок?", - задається питанням Бірюков.

Морський піхотинець Тарас Чмут, який зараз знаходиться в Широкиному, запевняє, що ситуація в селищі під контролем.

"Загальна ситуація абсолютно спокійна і контрольована. Всі залишаються на своїх позиціях, БК вистачає, настрій бойовий і позитивний. За нами дві повністю укомплектовані бригади - 79-а ВДВ і 14-а механізована. З такими силами не тільки Маріуполь утримати можемо, ми за 3-4 дні до кордону з РФ вийти можемо! І це не кажучи вже про купу інших підрозділів, Нацгвардії, СБУ, прикордонників, які працюють на цьому напрямку", - написав він і закликав не довіряти сумнівним сайтів і панікерам в Мережі.

Нагадаємо, батальйон "Донбас" та інші добровольчі підрозділи повністю вийшли з Широкиного. Замість них на блокпостах і на позиціях у селищі стали морські піхотинці.

Згідно з мирними ініціативами президента України, створення 30-км демілітаризованої зони на схід від Маріуполя і підписання необхідних документів повинні були бути завершені до 3 серпня 2015 року. Проти демілітаризації Широкиного у Києві та Маріуполі відбуваються нечисленні протести. Мітингувальники вважають, що виведення української армії із селища відкриє бойовикам дорогу на Маріуполь.