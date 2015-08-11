Міноборони України сподівається на розширення співпраці з Великобританією

Міністерство оборони України сподівається на розширення співпраці зі Збройними силами Великобританії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра оборони - керівник апарату Петро Мехед.

Мехед зазначив, що в ці хвилини проходить робоча зустріч міністра оборони України з міністром оборони Великобританії.

Заступник міністра також зазначив, що це є прикладом виконання одного із завдань, які стоять перед Збройними силами України.

"Ми сподіваємося на плідні переговори і домовленості про двостороннє співробітництво зі Збройними силами Великобританії", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 серпня, в Україні з робочим візитом перебуває міністр оборони Великобританії Майкл Фаллон.