Делегація Міноборони Великобританії відвідає місця проведення підготовки українських військових

Завтра, 11 серпня, делегація Міністерства оборони Великої Британії на чолі з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії паном Майклом Фаллоном, в рамках візиту в Україну, відвідає місця проведення підготовки українських військовослужбовців британськими інструкторами на полігоні 199 навчального центру. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як зазначається в повідомленні, британська делегація огляне навчальні місця, ознайомиться з навчальним процесом, поспілкується з особовим складом інструкторів та з українськими військовослужбовцями.

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Запланований підхід голови делегації до представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 серпня, в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр оборони Великої Британії Майкл Фаллон.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк о 10.00 проведе зустріч з Фаллоном.