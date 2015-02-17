До зони АТО надійшло 10 британських бронемашин Saxon

На озброєння підрозділів у зоні проведення АТО надійшли 10 броньованих автомобілів британського виробництва «Саксон».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов на брифінгу в Києві.

«На озброєння підрозділів у зоні проведення АТО надійшли 10 броньованих автомобілів британського виробництва «Саксон», які Україна нещодавно отримала як військово-технічну допомогу від Великої Британії», - зазначив він.

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За словами Селезньова, на бронемашини встановлено українське озброєння.

«Автомобілі «Саксон» мають броню натовського стандарту В7, це означає, що вони тримають обстріли зі зброї калібру 7,62 мм та стійкі до підриву на мінах і фугасах», - зазначив він.

«Основним завданням «Саксонів» є оперативна доставка мінометних обслуг або груп кількістю до 7 бійців до місця призначення, а також евакуація поранених», - сказав Селезньов.