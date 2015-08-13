Бойовики - жителям Донбасу: Дайте "укропівські" координати, тоді не стрілятимемо наосліп

Бойовики зізналися, що стріляють по населених пунктах наосліп.

Один з них повідомив про це у пабліку одній із соціальних мереж у відповідь на вимогу користувачів припинити стріляти по селу Гранітне на півдні Донецької області, підконтрольному так званій "ДНР", пише Сегодня.

"Сьогодні вранці стріляли жорстко, розбита "Камчатка", потрапило на вулицю Маяковського. Перестаньте стріляти по селу!" – написав один з користувачів.

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"Дайте укропівські координати, тоді не будемо стріляти наосліп. Навіть за гроші не допомагаєте", – прокоментував один з бойовиків.

Жителі Донецької області кажуть, що стрілянина навмання для так званої "ДНР" – звичайна справа.

"Кажуть, що вони не стріляють по своїх, і не обстрілюють міста, підконтрольні їм. Нісенітниця, стріляють! Тому що "своїх" вже немає, виїхали, а інших не шкода, – поділився з виданням донеччанин Олексій Петрашевський. – Та вони самі про це розповідають, мовляв, вистрілили, наприклад, у бік Авдіївки – а потім розгорнули зброю і починають у бік центру Донецька стріляти, імітують "відповідь ЗСУ". Так можна зрозуміти, коли між пострілом і розривом снаряду проходить 1-2 секунди – значить, впало неподалік від місця пострілу, а це все – в межах Донецька!".