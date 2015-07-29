Обіцяють гроші та відбирають документи: СБУ розповіла про механізм участі військових РФ в агресії проти України (відео)

Росія створила механізм координації і безпосередньої участі кадрових військових в агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час спільної заяви голови СБУ та керівника Держприкордонслужби Віктора Назаренка щодо затримання офіцера ЗС РФ.

За його словами, 25 липня близько 22.00 на КП “Березове” прикордонники затримали автомобіль КамАЗ, у кабіні якого перебував громадянин РФ Старков Володимир Олександрович, 1978 р. н., уродженець Хабаровського краю Росії.

“Свідчення, надані Старковим, а також вилучені у нього під час затримання персональний записник російського виробництва та інші документи, вкотре підтверджують наявність чітко налагодженого механізму координації і безпосередньої участі кадрових військовослужбовців Збройних сил РФ в агресії Росії проти нашої держави”, - заявив він.

Грицак пояснив, що сам механізм полягає в наступному: військовослужбовцям ЗС РФ пропонують проходити подальшу військову службу у незаконних збройних формуваннях так званих “ДНР” і “ЛНР”, обіцяючи при цьому потрійне грошове забезпечення.

“У тих, хто погодився, відбирають усі документи, які можуть ідентифікувати їх як громадян РФ та діючих військовослужбовців ЗС Росії — паспорт, військовий квиток та особистий жетон”, - сказав голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Державну прикордонну службу України, близько 22.00 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту «Березове» (Донецька область) затримали «КамАЗ» з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні «майор», а інший входить до складу незаконних збройних формувань.