Тука просить Порошенка ввести військово-цивільні адміністрації у всіх районах та двох містах Луганщини

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Як зазначається у повідомленні, аналіз суспільно-політичної ситуації в області, зокрема в 9 районах підконтрольних українській владі, в містах Лисичанську та Рубіжному дає підстави для внесення пропозицій щодо створення в них військово-цивільних адміністрацій.

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«Ситуація обумовлюється тим, що депутати міських та районних рад у більшості своїй саботують сесії, не приходячи на них або не приймаючи важливі для людей рішення, – відзначив Тука і додав, - У зв’язку із можливим загостренням військового конфлікту на території Луганської області прогнозується блокування роботи районних адміністрацій з боку депутатів зазначених рад, що унеможливить оперативне прийняття стратегічних рішень».

Тож зважаючи на зовнішні і внутрішні загрози дестабілізації ситуації на території Луганської області, та на підставі ст.ст. 2,3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації пропонує утворити такі районні військово-цивільні адміністрації: Біловодську, Білокуракинську, Кремінську, Марківську, Міловську, Новопсковську, Сватівську, Старобільську, Троїцьку та міські: Рубіжанську і Лисичанську разом з містами супутниками Новодружеським та Привіллям, наголошується в повідомленні.