В ГПУ визнали, що на бік сепаратистів перейшли близько 8 тисяч правоохоронців і військових

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає радіо "Свобода".

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"На даний момент у нас є повний список, і здійснюється збір доказів щодо тих 5 тис. правоохоронців, близько 3 тис. військових, які перейшли на сторону ворога, вони будуть притягнуті до відповідальності", – зазначив він.

Зазначимо, що правоохоронні органи час від часу повідомляють про факти переходу міліціонерів на бік сепаратистів. Так у червні голова ГУ МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомляв про те, що на бік сепаратистів перейшли 8 колишніх міліціонерів. А 29 липня стало відомо, що шістьох колишніх міліціонерів Єнакіївського міського відділу ГУМВС в Донецькій області будуть судити заочно за перехід до сепаратистів.

Як повідомляв УНІАН, Анатолій Матіос розповів про створення у структурі Генпрокуратури військової прокуратури сил АТО, яка буде займатися розслідуванням кримінальних проваджень у Луганській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях.