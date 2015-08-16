За добу на Донбасі поранено шістьох військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових не було. На жаль, шість наших бойових побратимів отримали поранення", - сказав Мотузяник.

Як повідомили в штабі АТО, зменшивши використання реактивної артилерії, бойовики за добу понад 130 раз обстріляли позиції українських військових.