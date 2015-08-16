Зменшивши використання реактивної артилерії, бойовики за добу понад 130 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Про це повідомили у прес-центрі АТО на своїй сторінці у Facebook.

Вже традиційно найбільша активність бойовиків з 18 години і до опівночі фіксувалася на Донеччині. Саме в цей, час зі 120-міліметрових мінометів, найманці вели вогонь по позиціях сил АТО у селищах Водяне, Новгородське, Красногорівка, Новомихайлівка, Піски, Мар’їнка, Опитне.

"Крім того, близько 21 години по Авдіївці і Первомайському, а о 22.10 по Троїцькому била ворожа 122-міліметрова артилерія. Не минула сьогоднішня ніч і без реактивної артилерії. О 21.53 по опорному пункту в Опитному, а о 22 по Авдіївці окупанти застосували "Гради", - йдеться у повідомленні штабу.

На Артемівському напрямку з 10 вечора російсько-терористичні угруповання вели вогонь з артилерії калібру 152 міліметри по українських позиціях у населених пунктах Весела Долина, Зайцеве, Кодема. Також, під вогнем 120-міліметрових мінометів двічі опинилося Золоте.

Читайте такожОБСЄ: В "ДНР" заявили про передислокацію систем "Град" на територію Донецька

У районі Маріуполя близько 22 по Талаківці, а о 23.10 по Старогнатівці била 122-міліметрова артилерія противника. Крім того, о 22.30 бойовики обстріляли позиції сил АТО в Старогнатівці з БМ-21 «Град». А майже о 9 вечора, з мінометів, вели вогонь по мирних будівлях у Чермалику.

"На Луганщині наприкінці доби злочинці обстріляли зі 120-міліметрових мінометів та гранатометів Станицю Луганську", - заявили у прес-центрі.

Загалом упродовж минулої доби - 15 серпня - незаконні збройні формування 136 разів порушили режим припинення вогню. 13 разів найманці застосовували артилерію, 61 – міномети, 4 – реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», 65 – гранатомети і стрілецьку зброю.

Після опівночі, 16 серпня, вогнева активність противника і надалі продовжилась у районі Донецька.