До центру Донецька рухаються танки (фото)

Усі бронемашини рухалися у напрямку до центру міста, передає "Радіо Свобода".

Як відомо, бойовики раніше звинуватили сили АТО у веденні обстрілів Донецька та його околиць. Українські військові, натомість, повідомили про 148 випадків порушення режиму припинення вогню бойовиками напередодні, 16 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 серпня бойовики під Маріуполем обстріляли із САУ селища Лебединське і Сартану. Повідомляється про двох загиблих та шістьох поранених.