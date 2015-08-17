До центру Донецька рухаються танки (фото)
12:11, 17 серпня 2015Війна
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У Донецьку у Кіровському районі близько 11:00 проїхали три танки Т-72.
Танки Т-72 / Радіо Свобода
Усі бронемашини рухалися у напрямку до центру міста, передає "Радіо Свобода".
Як відомо, бойовики раніше звинуватили сили АТО у веденні обстрілів Донецька та його околиць. Українські військові, натомість, повідомили про 148 випадків порушення режиму припинення вогню бойовиками напередодні, 16 серпня.
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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 серпня бойовики під Маріуполем обстріляли із САУ селища Лебединське і Сартану. Повідомляється про двох загиблих та шістьох поранених.
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