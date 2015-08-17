В СБУ анонсували чергову спробу обміну полоненими у форматі "13 на 13"
19:18, 17 серпня 2015Війна
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У Службі безпеки України прогнозують, що в найближчі дні відбудеться обмін полоненими, який зірвався минулої суботи.
REUTERS
Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандит, повідомляє 112.ua.
"Ми припускаємо можливість того, що в найближчі дні відбудеться звільнення і вже йде, фактично, процес вивірення списку, скажімо так", - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, бойовики в останній момент зірвали обмін полоненими, підготовка до якого тривала три місяці.
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