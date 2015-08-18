У Генштабі підбили підсумки шостої хвилі мобілізації: план виконано на 60%

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав заступник начальника мобілізаційного відділу мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Правдивець.

Представник Генштабу нагадав, що згідно з указом президента України з 19 червня по 17 серпня в Україні впродовж 60 діб тривала шоста черга часткової мобілізації.

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“План призову громадян на військову службу за мобілізацією виконано на понад 60%, в тому числі офіцерським складом близько 80%, а транспортними засобами більше 30% в обсягах передбачених планами”, - наголосив Правдивець.

У цьому зв’язку він зазначив, що за результатами проведення мобілізації призвано 8,5% добровольців, 25,7% тимчасово непрацюючих громадян.

Разом з тим, Правдивець пояснив, що, відповідно до указу президента, призов з мобілізації українців на проходження військової служби у 2015 році завершено.

"На сьогоднішній день різниця невиконання плану буде компенсуватися за рахунок прийому на військову службу за контрактом", - сказав Правдивець.