На Луганщині поранені сапер та мирний житель

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Постраждалого доставлено до лікарні м. Сєвєродонецьк, йдеться в повідомленні.

Також, за даними прес-служби, минулої доби, 18 серпня, бойовики знову стріляли по Кримському та Станиці Луганській.

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Так, Кримське вночі обстріляв танк, а по Станиці Луганській обстріл вівся з 22:00 до 01:00 з мінометів «Васильок», протитанкових та автоматичних гранатометів і зі стрілецької зброї.

«Зафіксовано загоряння будинку по вул. Лермонтова. Також був перебитий газопровід, але до ранку ремонтниками його вдалося полагодити», - зазначається в повідомленні.

Крім того, близько 16:00 у районі непрацюючого контрольного пункту пропуску в м. Луганськ із підствольного гранатомету вистрілом бойовика було поранено 50-річного мешканця с. Валуйське, повідомили у прес-службі.

«Терористи заради задоволення своїх садистських нахилів почали обстрілювати мирних мешканців на іншому березі Сіверського Дінця. Луганська обласна військово-цивільна адміністрація вже давно закрила цей пункт пропуску на окуповану територію у зв’язку з небезпекою для громадян», – наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.