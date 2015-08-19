Бойовики обстріляли мирних жителів Мар’їнки та Павлополя.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

У прес-центрі констатували зменшення активності незаконних збройних формувань на Донбасі: «противник здебільшого використовує стрілецьку зброю, провокуючи наших бійців на вогонь у відповідь».

При цьому у прес-центрі наголосили на фактах порушення Мінських домовленостей бойовиками. «Так, неподалік Донецька, о 2.35 з «Градів» бойовики били по наших позиціях у селищі Новобахмутівка. А близько 6 ранку обстріляли з танку цивільні будинки у Мар’їнці», - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що «майже о 3 години ночі, в районі Маріуполя по силах АТО в Старогнатівці і о 12.45 в Новотроїцькому працювала 122-міліметрова артилерія противника. Крім того близько 5 ранку окупанти з мінометів обстріляли мирні будівлі в Павлополі».

На Артемівському напрямку, з 15.50 і впродовж години терористи зі 120-міліметрових мінометів вели вогонь по опорному пункту в селищі Травневе.

«Не піддаючись на провокації ворога і суворо дотримуючись Мінських домовленостей українські війська вогонь відкривали лише у відповідь, у випадках прямої загрози життю наших військовослужбовців», - зауважили у прес-центрі.