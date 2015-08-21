За минулу добу в зоні АТО двоє військових отримали поранення
12:48, 21 серпня 2015Війна
219 0
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє військовослужбовців отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 14 військовослужбовців
“Внаслідок бойових дій, провокацій та обстрілів, на щастя, не загинув жодний український військовий. Двоє отримали поранення”, - наголосив Лисенко.
Як сьогодні повідомляв УНІАН, упродовж доби бойовики дещо знизили вогневу активність і в основному проявляли себе поблизу Донецька. Загалом, за минулу добу, 20 серпня, бандформування 67 разів порушили режим припинення вогню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter