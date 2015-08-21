За минулу добу в зоні АТО двоє військових отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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“Внаслідок бойових дій, провокацій та обстрілів, на щастя, не загинув жодний український військовий. Двоє отримали поранення”, - наголосив Лисенко.

Як сьогодні повідомляв УНІАН, упродовж доби бойовики дещо знизили вогневу активність і в основному проявляли себе поблизу Донецька. Загалом, за минулу добу, 20 серпня, бандформування 67 разів порушили режим припинення вогню.